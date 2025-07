Cantor permanece internado após ser atingido por disparo durante confusão no Terminal Barra Funda

O cantor cantor e influenciador digital João Igor foi baleado durante uma abordagem policial no Terminal Barra Funda, na zona oeste de São Paulo. Ele está internado e passará por um procedimento para retirar a bala que ficou alojada na mão. Além disso, o braço do cantor está quebrado e sua perna esquerda está machucada. A confusão começou quando o policial militar Gabriel Cardoso alegou ter sentido cheiro de maconha dentro do ônibus onde estavam os irmãos. Testemunhas afirmam que houve resistência à abordagem. O irmão dele, Michael, foi detido por resistência à prisão, mas liberado posteriormente.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!