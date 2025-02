Cápsula de emagrecimento vira moda entre anônimos e famosos em clínicas de estética

As cápsulas de emagrecimento, que combinam esteiras e bicicletas, estão ganhando popularidade. Celebridades como Maraísa e Adriane Galisteu já aderiram à novidade, compartilhando suas experiências nas redes sociais. Com sessões custando em média R$ 150, as cápsulas utilizam luz infravermelha para potencializar a queima de calorias e a eliminação de toxinas, segundo o médico Danilo Matsunaga. Usuários relatam redução de celulite e aumento de resistência cardiovascular, sem contraindicações para quem está apto a praticar atividades físicas. A tecnologia é vista como um complemento inovador aos exercícios tradicionais.