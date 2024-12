Um ataque a tiros resultou na morte de um homem de 46 anos e uma mulher de 34 dentro da residência do casal na região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. O filho deles, com pouco mais de dois anos, foi atingido na mão e levado para o hospital. A suspeita aponta para uma desavença relacionada ao valor do imóvel onde as vítimas residiam. Dois homens foram presos.