Casal suspeito de assaltar e publicar os crimes em redes sociais é preso em Caldas Novas (GO)

A polícia de Goiás prendeu um casal suspeito de roubar celulares e gravar as reações das vítimas para publicar nas redes sociais. A operação foi desencadeada após a divulgação de vídeos mostrando a ação dos criminosos em Caldas Novas (GO). Durante a abordagem ao veículo dos suspeitos, foram encontrados um revólver, munições, celulares e 64 chips. Ao ser questionado, o homem afirmou que pretendia usar os chips para "aplicar golpes telefônicos". O casal foi preso por posse ilegal de arma, e os crimes serão apurados por inquérito policial.



