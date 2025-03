Caso Vitória: polícia reduz para três o número de suspeitos na morte da jovem e aguarda laudos

A polícia deve confirmar oficialmente o local em que a jovem Vitória Regina, de 17 anos, foi mantida refém. Ela foi torturada por pelo menos 48 horas. Agentes estão nessa chácara que pertenceria a um dos suspeitos do crime, fazendo buscas para confirmar se esse endereço seria o cativeiro. A polícia já encontrou vestígios de sangue e o material será analisado. A lista de suspeitos foi reduzida para três e a expectativa é que o resultado da análise dos fios de cabelo encontrados no carro de um deles saia nesta terça-feira (11).



