O número de cidades em situação de emergência por causa das chuvas em Minas Gerais subiu para 56. Na região do Vale do Aço, 11 pessoas morreram devido a deslizamentos de terra. Os prefeitos de Ipatinga e Santana do Paraíso decretaram estado de calamidade pública e luto por três dias. Atualmente, 300 pessoas estão desalojadas e 90 desabrigadas.