Cinco pessoas ficam feridas em acidentes em parque recém-inaugurado em Tamandaré (PE)

No último sábado (3), um dia de lazer em um parque aquático na Praia dos Carneiros, Tamandaré (PE), virou um pesadelo. Ao menos cinco pessoas ficaram feridas em acidentes. O parque, inaugurado recentemente, afirma que todas as suas atrações seguem rigorosos padrões internacionais de segurança. Desde a abertura, mais de seis mil pessoas já visitaram o local. Investigações estão em andamento para apurar as causas dos acidentes.



