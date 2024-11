Confira a história do influenciador que se tornou vegano após conhecer uma cachorrinha

Esta sexta (1º) é o Dia Mundial do Veganismo, um estilo de vida que exclui do cardápio tudo de origem animal, como carne, ovos e leite. O Brasil é o país latino-americano com maior contingente de adeptos desse conceito, são aproximadamente 7 milhões de veganos. Entre eles, um jovem que optou pelo veganismo a partir de uma amizade improvável, um encontro que o levou não só a mudar de alimentação, como também de emprego e até cidade. Acompanhe a reportagem!