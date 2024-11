Confira os depoimentos exclusivos dos roceiros da semana | A Fazenda 16

Nesta quinta (28), às 22h30, o bicho vai pegar com a décima eliminação em A Fazenda. Na noite passada uma eletrizante Prova do Fazendeiro em clima de velho oeste botou fogo no feno e definiu os três peões que foram para a Roça. Veja os depoimentos que eles mandaram para o Hoje em Dia pedindo o apoio do público para continuarem na disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões.