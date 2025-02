Confronto violento entre torcedores de Atlético Mineiro e Cruzeiro deixa seis feridos

Torcedores do Atlético Mineiro e do Cruzeiro se envolveram em um confronto em Belo Horizonte, resultando em seis feridos, incluindo um em estado grave. 48 torcedores do Cruzeiro foram levados à delegacia pela Guarda Municipal, mas nenhum foi preso. Os atleticanos fugiram antes da chegada dos agentes. Em resposta, ambos os clubes condenaram a violência, chamando os envolvidos de "bandidos disfarçados de torcedores" e pedindo punição severa.