Confusão em UPA em Santa Luzia (MG) termina com polícia usando spray de pimenta e dois homens presos

Uma confusão na UPA de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), resultou na prisão de dois homens pela Polícia Militar. O tumulto teve início quando um paciente, apresentando supostos sintomas de hipoglicemia, reclamou da demora no atendimento. Uma viatura da Polícia Militar, que estava no local atendendo a outro caso, interveio. Um guarda municipal usou um cacetete para tentar controlar a situação, e uma pessoa acabou ferida com o impacto. Outras pessoas foram atingidas com spray de pimenta.



