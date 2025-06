Conheça os riscos que as bebidas alcoólicas adulteradas trazem à saúde

A Polícia de São Paulo apreendeu quase 15 milhões de litros de bebidas falsificadas em 2025 e fechou 80 fábricas clandestinas. As bebidas ilegais já representam 36% do mercado nacional. Muitas delas contêm metanol, substância altamente tóxica que pode causar intoxicações graves. No total, 21 pessoas foram presas por envolvimento no comércio ilegal. Os consumidores devem desconfiar de rótulos mal impressos e preços muito abaixo do normal, pois essas são características de bebidas falsas.



