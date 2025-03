Criança autista perdida por oito horas em milharal é encontrada por professor também autista

Em Goiás, um menino autista de 4 anos foi encontrado após ficar desaparecido por oito horas em um milharal. Marco Antonio Oliveira, professor universitário e também autista, participou das buscas e localizou a criança, usando sua experiência de andar no mato e sua habilidade de se colocar no lugar do menino. As difíceis condições climáticas tornaram o resgate mais desafiador, mas tudo terminou bem. O menino foi levado ao hospital e já está em casa.



