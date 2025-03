Criança de 12 anos é atacada por cães enquanto jogava bola em Itabira (MG)

Uma criança de 12 anos foi atacada por dois cães da raça rottweiler enquanto jogava bola com amigos em Itabira (MG). O tio da criança relatou que encontrou ele gravemente ferido no chão após os meninos avisarem sobre o ataque. O dono dos cães, presente no local, afirmou que não conseguia controlá-los. Guilherme Gabriel Couto Silva foi inicialmente atendido em Itabira e depois transferido para um hospital em Belo Horizonte (MG) devido à gravidade dos ferimentos. Moradores revoltados ameaçaram o dono dos cães, que foi levado pela Polícia Militar para segurança.



