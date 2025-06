Criminoso que fazia mãe e filho reféns se entrega à polícia na zona norte de São Paulo

Na manhã desta sexta-feira (20), um homem que mantinha uma mãe e seu filho de 19 anos como reféns no Parque Novo Mundo, na zona norte de São Paulo, se entregou à polícia. O jovem, um dos reféns, está no Transtorno do Espectro Autista (TEA). O Grupo de Ações Táticas Especiais (GATE), da Polícia Militar de São Paulo, conduziu a situação através de técnicas de negociações a fim de manter a calma de todos os envolvidos na situação.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!