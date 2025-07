Dados do Anuário de Segurança Pública revelam aumento em crimes virtuais e feminicídios

Os dados do Anuário de Segurança Pública mostram um aumento de 408% nos golpes virtuais nos últimos seis anos. Atualmente, ocorrem quatro golpes por minuto no Brasil. O feminicídio atingiu quase 1500 casos no último ano. Além disso, 18% das medidas protetivas foram descumpridas. Por outro lado, houve uma queda de 12% no número de celulares furtados ou roubados em comparação ao ano anterior.



