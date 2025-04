Desafios da internet: morte de garota de 8 anos no DF enfatiza riscos das redes sociais

A morte de Sara Raíssa Pereira de Castro, uma menina de 8 anos do Distrito Federal, após participar de um desafio online que envolvia a inalação de gás de desodorante aerosol, reacendeu discussões sobre a proteção de crianças no ambiente digital. Nos últimos 11 anos, 56 jovens brasileiros se feriram ou morreram ao participar desse tipo de desafio perigoso. A legislação atual tem se mostrado insuficiente para conter a rápida disseminação desses conteúdos. A polícia investiga os responsáveis pela divulgação dos vídeos, enquanto pais e educadores são incentivados a monitorar e orientar os jovens sobre os riscos associados ao uso da internet.



