Descarrilamento de bonde em Portugal deixa 16 mortos e 21 feridos
Um brasileiro ficou ferido, mas já foi liberado do hospital após sofrer lesões leves
Um grave acidente envolvendo um bonde em Portugal resultou na morte de 16 pessoas e deixou outras 21 feridas, incluindo um brasileiro que já foi liberado do hospital após sofrer lesões leves. O incidente ocorreu devido ao descarrilamento do veículo.
No local do acidente, as autoridades realizam perícias para determinar a causa exata do ocorrido. Há suspeitas de falta de manutenção no sistema dos bondes. Em resposta à tragédia, três outros elevadores semelhantes foram fechados por precaução.
Entre as vítimas fatais está André Marques, identificado como guarda-freio do bonde acidentado. As investigações seguem sob a supervisão da polícia e do Ministério Público português.
