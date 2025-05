Dois pescadores são resgatados após naufrágio em Santa Catarina

Dois pescadores foram resgatados após ficarem mais de cinco horas à deriva no litoral de Santa Catarina. Surpreendidos por fortes rajadas de vento, a embarcação deles naufragou. Os pescadores nadaram até a ilha de Mandijituba, onde escalaram os paredões rochosos e passaram a noite. Na manhã seguinte, conseguiram pedir ajuda a outra embarcação e contatar o corpo de bombeiros. Ambos foram resgatados com escoriações leves.



