Doutor Visita: Tecnologia renova a esperança de autonomia e qualidade de vida a quem não anda

No Instituto de Reabilitação Lucy Montoro, em São Paulo, um novo estudo clínico está transformando vidas com o uso de exoesqueletos. Gilmar Duque da Silva, que ficou tetraplégico após uma queda, é um dos beneficiados. Com o apoio do dispositivo e de seu filho Pedro Henrique Oliveira Silva, que adaptou a casa e mudou de profissão para cuidar do pai, Gilmar está reaprendendo a andar. Segundo os médicos, o exoesqueleto não só ajuda na mobilidade como promove melhorias neurológicas e cardiovasculares. Atualmente em fase experimental, a tecnologia tem potencial para revolucionar a qualidade de vida de pessoas com lesão medular, AVC ou Parkinson. Apenas 30 pacientes fazem parte do projeto, mas resultados promissores podem ampliar o acesso ao tratamento no futuro.