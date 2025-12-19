Dudu Camargo participa do Hoje em Dia e comenta sua trajetória em A Fazenda 17
Fabiano, Duda e Saory também participaram do programa nesta sexta-feira (19)
Na última quinta-feira (18) foi realizada a grande final de A Fazenda 17. Dudu, Saory, Fabiano e Duda foram os finalistas. O jornalista acabou se sagrando o grande campeão do programa, ao receber 75,88% dos votos do público. Com isso, levou uma bolada de R$ 2 milhões. Na manhã desta sexta-feira (19), os quatro finalistas participaram do Hoje em Dia para falar de suas trajetórias no jogo.
