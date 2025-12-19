Dudu Camargo participa do Hoje em Dia e comenta sua trajetória em A Fazenda 17

Na última quinta-feira (18) foi realizada a grande final de A Fazenda 17. Dudu, Saory, Fabiano e Duda foram os finalistas. O jornalista acabou se sagrando o grande campeão do programa, ao receber 75,88% dos votos do público. Com isso, levou uma bolada de R$ 2 milhões. Na manhã desta sexta-feira (19), os quatro finalistas participaram do Hoje em Dia para falar de suas trajetórias no jogo.





O quarteto acompanhou de perto a grande festa da final da temporada. Dudu falou sobre as estratégias que o levaram ao título do reality rural e, ao lado de Saory, comentou o romance vivido dentro do programa, que impulsionou sua trajetória até a vitória. Fabiano, por sua vez, destacou a mudança de postura ao longo da competição, enquanto Duda relembrou seu envolvimento com Mesquita. Veja!

