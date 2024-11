Efeito sanfona: pesquisa aponta que memória das células de gordura influencia no ganho de peso

O excesso de peso é um inimigo comum para seis em cada 10 brasileiro e um recente estudo pode ajudar essas pessoas na guerra contra a balança. A pesquisa concluiu que uma das principais causas do chamado efeito sanfona é a memória das nossas células de gordura. Isso significa que, para se livrar do sobe e desce do peso, além de eliminar os quilos indesejados, as pessoas precisam adaptar o organismo à nova realidade, mais leve e esbelta, mas isso exige muito tempo e persistência.