Eliminada de A Fazenda 17, Maria Caporusso fala de sua trajetória no jogo e comenta expulsão de Créo
Ex-peoa caiu na Roça Surpresa e levou a pior ao enfrentar Kathy Maravilha e Fabiano Moraes
Na manhã desta quarta-feira (26), Maria Caporusso participou do Hoje em Dia e falou de sua trajetória em A Fazenda 17. A ex-peoa caiu na Roça Surpresa e levou a pior ao enfrentar Kathy Maravilha e Fabiano Moraes. Ela recebeu 47,15% dos votos e se despediu do jogo.
No reality rural, Maria viveu um romance com Matheus, o que fez com que os dois virassem alvo de fofocas na Sede. Ela comentou sua relação com o peão, além de falar também sobre a expulsão de Créo Kalleb. O ator deu um soco em Fabiano durante a formação da Roça e, por isso, foi expulso do jogo. Confira.
