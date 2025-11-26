Eliminada de A Fazenda 17, Maria Caporusso fala de sua trajetória no jogo e comenta expulsão de Créo

Na manhã desta quarta-feira (26), Maria Caporusso participou do Hoje em Dia e falou de sua trajetória em A Fazenda 17. A ex-peoa caiu na Roça Surpresa e levou a pior ao enfrentar Kathy Maravilha e Fabiano Moraes. Ela recebeu 47,15% dos votos e se despediu do jogo.



