Eliminado de A Fazenda 17, Matheus Martins comenta trajetória no programa

Matheus Martins foi eliminado na oitava berlinda de A Fazenda 17. O modelo levou a pior na disputa da Roça com Carol e Toninho, recebendo 28,95% dos votos. O ex-peão participou do Hoje em Dia desta sexta-feira (14) para falar tudo sobre sua trajetória no jogo.





Matheus foi um dos protagonistas do primeiro beijo da temporada, junto com Duda. No entanto, logo depois os dois se tornaram inimigos. Ele falou de sua relação com a peoa e admitiu que planejou uma aproximação com ela como estratégia de jogo. Matheus ainda viu o depoimento carinhoso de Maria para ele, depois de sua eliminação. Confira!

