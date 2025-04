Entenda como um adoçante natural pode inibir o crescimento dos pelos em nosso corpo

Pesquisadores britânicos descobriram que os folículos do couro cabeludo possuem um receptor de sabor amargo que, quando estimulado por adoçantes semelhantes à stévia, pode impedir o crescimento do cabelo. Isso pode abrir caminho para novas técnicas de remoção de pelos, competindo com métodos como cera e depilação a laser. Especialistas apontam que, se desenvolvida, a técnica poderá ser injetável, atuando diretamente nas células. Enquanto isso, técnicas como cera oferecem depilação duradoura, embora com desconforto, e o laser proporciona uma solução mais definitiva, mas exigindo múltiplas sessões.



