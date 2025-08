Estelionatários trocam cartões para aplicar golpes em passageiros de táxis e carros de aplicativo

A cada minuto, quatro pessoas são vítimas de estelionato no Brasil. Uma das fraudes em crescimento é a troca de cartões bancários entre passageiros de táxis ou transporte por aplicativo. Motoristas desonestos utilizam maquininhas adulteradas para aplicar o golpe. Um caso recente envolveu uma mulher deficiente visual que foi enganada ao pegar um táxi no aeroporto de Congonhas. Após ser induzida a usar um cartão e passar sua senha para o suposto taxista, ela percebeu a troca do cartão e teve um prejuízo de R$ 2.400. Para evitar esse tipo de golpe, especialistas recomendam optar por pagamentos digitais e nunca entregar cartões ou senhas a terceiros.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!