Estudante de medicina é preso por atropelar corredora e ferir outra pessoa em Campo Grande (MS)

Uma atleta amadora morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas por um estudante de medicina embriagado em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daniela Oliveira, de 42 anos, foi atingida enquanto corria com um grupo na rodovia. O motorista João Vitor Vilela, de 22 anos, estava sob efeito de álcool e foi preso em flagrante. A amiga da vítima recebeu alta após atendimento médico. Durante a audiência de custódia, foi decretada a prisão preventiva do universitário.