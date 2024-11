Estudante de psicologia morre após bater moto contra caminhonete no interior de Goiás

Um estudante de psicologia morreu ao colidir sua moto com uma picape em Jataí, Goiás. O acidente ocorreu quando Eduardo Castanheira, 26 anos, retornava do trabalho e estava próximo à sua residência. Ele faleceu no local. A motorista da picape deixou a cena sem prestar socorro e foi identificada por estar utilizando um veículo da empresa onde trabalhava. A Polícia Civil investiga o caso.