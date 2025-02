Familiares e amigos de ciclista assassinado protestam na frente de parque onde ocorreu o crime

O ciclista Vitor Medrado foi assassinado durante um assalto em frente ao Parque do Povo, na Vila Olímpia, São Paulo. O crime aconteceu na última quinta-feira (13), por volta das 06h30. Dois criminosos em uma moto abordaram a vítima e dispararam contra seu pescoço antes de roubar seu celular. Apesar de socorrido, Vitor não resistiu. A polícia analisa imagens de segurança na busca pelos suspeitos. Familiares e amigos do ciclista fizeram um protesto nesta sexta-feira (14), na frente de parque onde ocorreu o crime. O corpo de Vitor será enterrado em Santa Luzia (MG).



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!