Fãs se despedem da cantora Preta Gil no Theatro Municipal do Rio de Janeiro

O velório da cantora Preta Gil está sendo realizado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, reunindo fãs e familiares para as últimas homenagens. A cerimônia aberta vai até 13h, seguida por um cortejo dos Bombeiros, finalizando com a cremação às 17h. Preta Gil lutou contra o câncer nos últimos anos e faleceu no último domingo (20).



