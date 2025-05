Força Aérea Brasileira intercepta avião de pequeno porte que transportava drogas no Pará

A Força Aérea Brasileira interceptou um avião de pequeno porte no Pará, suspeito de transportar 200 quilos de skunk. A operação contou com o apoio das polícias de Mato Grosso e Goiás. Após identificação pela Força Aérea, o piloto foi obrigado a realizar um pouso forçado na zona rural de Santarém (PA), mas os tripulantes conseguiram fugir logo após a aterrissagem.



