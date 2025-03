Forte terremoto de magnitude 7.7 causa mortes e estragos na Tailândia e Mianmar

Um terremoto de magnitude 7.7 atingiu a Tailândia e Mianmar. Em Bangkok, um prédio em construção desabou, resultando em pelo menos três mortes e mais de 80 pessoas soterradas. Em Mianmar, epicentro do tremor, ao menos 20 mortos foram registrados, com colapso de pontes e estragos em cinco cidades. O tremor também foi sentido na China, sem relatos de danos ou vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!