Furtos de cabos de energia afetam a rotina de milhares de moradores das grandes cidades

Diariamente, milhares de brasileiros, principalmente das grandes cidades, são vítimas das consequências dos furtos de cabos de energia elétrica. O valor do cobre, a facilidade de vende-lo e as penas brandas para esses crimes atraem cada vez mais os ladrões. Só em 2024, foram roubadas 136 toneladas de fiação. A frequência desses delitos vem caindo, mas, mesmo assim, eles ainda provocam grandes riscos e prejuízos. Para evitar esses transtornos, condomínios investem em segurança e as concessionárias já estão usando material alternativo na rede de distribuição.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!