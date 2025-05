Hábito de roer unhas pode causar infecções graves, apontam especialistas

Pode parecer apenas uma mania boba, mas o hábito de roer as unhas, presente na rotina de três em cada dez pessoas, pode trazer sérias consequências à saúde. Um influenciador digital peruano viralizou ao relatar que quase morreu após uma infecção grave causada pela onicofagia, o nome técnico do vício. O episódio acendeu um alerta nas redes sociais e levantou uma questão importante: até onde esse comportamento, muitas vezes ligado à ansiedade e ao estresse, pode afetar o corpo?



