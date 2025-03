Homem condenado pela morte da ex-companheira é preso suspeito de planejar a morte de outra ex

Um presidiário foragido em regime semiaberto foi recapturado pela polícia no Distrito Federal. Vinicius Neres é suspeito de planejar a morte da ex-namorada. Ele já havia sido condenado pelo assassinato de outra ex-companheira em 2016. Câmeras de segurança registraram o momento da prisão. Vinicius tentou fugir, mas foi alcançado pelos policiais. No momento da prisão, ele estava com uma mochila, onde carregava facas, ferramentas, luvas, máscaras e tufos de cabelo. A chave da casa da ex-namorada do suspeita também estava com ele.



