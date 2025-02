Homem é preso suspeito de manter influenciadora em cárcere privado em Santa Luzia (MG)

Um homem de 35 anos foi detido em Santa Luzia (MG), suspeito de manter sua namorada, uma influenciadora digital com mais de 140 mil seguidores, em cárcere privado. Um dos seguidores da vítima foi quem denunciou o crime para a polícia. O celular da influenciadora foi achado enrolado em panos de prato, e sangue foi descoberto em um dos quartos. O namorado, que já possui passagem pela Lei Maria da Penha, alegou que as lesões eram resultado de treinos de artes marciais.



