Homem é preso suspeito de sequestrar, dopar e abusar de adolescente

Um homem de 43 anos foi preso no Distrito Federal sob suspeita de sequestrar e abusar de uma adolescente de 13 anos. A prisão ocorreu após a Polícia Rodoviária Federal receber uma denúncia com detalhes do veículo do suspeito. A garota havia sido abordada em Águas Lindas de Goiás (GO). A abordagem foi registrada por câmeras de segurança, o que auxiliou na identificação do carro. Após a ação policial, a adolescente foi resgatada e levada ao hospital para atendimento. As autoridades informaram que o homem já tinha passagens pela polícia por crimes similares, incluindo estupro.



