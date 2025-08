Homem invade casa de shows em Belém (PA) com carro após ser rejeitado por mulher

Frequentadores de uma casa de shows em Belém (PA) ficaram em pânico quando um homem invadiu o local com um carro após ser rejeitado por uma mulher. Imagens mostram o veículo derrubando mesas e quase atropelando pessoas. O desespero tomou conta do salão e houve relatos de tiros. O motorista saiu ferido e foi ameaçado pelos presentes. A casa informou que não houve feridos e ele foi levado ao hospital antes de receber alta.



