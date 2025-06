Idosa cai no golpe da maquininha ao comprar frutas em bairro nobre de SP

Uma idosa caiu no golpe da maquininha enquanto comprava frutas em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Estelionatários montaram uma banca na calçada, oferecendo frutas a preços atrativos. Durante o pagamento, a tela da maquininha estava embaçada, fazendo com que a vítima não percebesse as altas cobranças. Avisos de compras no valor de R$ 10 mil foram recebidos em seu celular. Ao questionar os vendedores, os golpistas fugiram, deixando a banca no local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!