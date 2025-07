Jovem é morto por engano por policial militar quando voltava do trabalho na zona sul de SP

Guilherme Dias Santos Ferreira, de 26 anos, foi baleado e morto por um policial militar em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Ele voltava do trabalho quando foi confundido com criminosos em motocicletas pelo agente. Um colega de trabalho de Guilherme, que estava com ele, foi detido, mas foi liberado em seguida após comprovar sua inocência. O policial foi preso, pagou fiança de R$ 6.500 e responderá ao processo em liberdade.



