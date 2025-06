Ladrões roubam mansão em SP e fazem moradores e funcionários reféns

Moradores e funcionários de uma mansão no Morumbi, zona sul de São Paulo, foram mantidos reféns por três assaltantes armados. Após renderem o guarda e duas funcionárias, uma delas foi usada para atrair os proprietários. Os criminosos obrigaram os donos da mansão a abrir o cofre e fugiram com dinheiro e joias avaliados em cerca de R$ 3 milhões. A polícia está investigando a possível conexão dos suspeitos com uma quadrilha de roubos a residências de luxo.



