Livro ‘Da Ferida à Cicatriz’ é lançado no Templo de Salomão em São Paulo

Na noite da última segunda-feira (31), o livro ‘Da Ferida à Cicatriz’ foi lançado no Templo de Salomão em São Paulo. A obra, assinada por Márcia Pires, conta sua trajetória, marcada por violência doméstica, rejeição e abuso sexual. O livro conta com prefácio de Cristiane Cardoso, apresentadora do programa The Love School - Escola do Amor. A noite de lançamento da obra contou com convidados especiais, como Mariana Godoy, Celso Zucatelli e William Leite.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!