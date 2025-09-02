Mais de 500 profissionais da imprensa acompanham julgamento de Jair Bolsonaro em Brasília (DF)
O julgamento começou por volta de 9h11 e foi aberto pelo ministro Cristiano Zanin
501 representantes da imprensa estão presentes em Brasília (DF) para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, acusados de tentativa de golpe de Estado. 45 dos jornalistas credenciados são de redes estrangeiras. A assessoria do Supremo Tribunal Federal montou uma estrutura com tendas, telão, mesas e cadeiras para que os profissionais possam acompanhar o caso.
O julgamento começou por volta de 9h11 e foi aberto pelo ministro Cristiano Zanin. O primeiro a falar foi o relator Alexandre de Moraes. Depois, a PGR deve expor a acusação. A sessão está prevista para terminar por volta das 12h. Há uma outra sessão marcada para tarde, entre às 14h e às 19h. Também já estão marcadas sessões para quarta-feira (3), e para os dias 9,10 e 12 de setembro, onde há a expectativa de ser anunciada a sentença.
Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, também são réus o ex-ministro Walter Souza Braga Netto, o ex-ajudante de ordens, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ministro da Justiça Anderson, Gustavo Torres, o ex-ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, o ex-comandante da Marinha, o Almirante Almir Garnier Santos, o ex-diretor-geral da ABIN, Alexandre Ramagem e o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira De Oliveira.
