Mais de 500 profissionais da imprensa acompanham julgamento de Jair Bolsonaro em Brasília (DF)

501 representantes da imprensa estão presentes em Brasília (DF) para acompanhar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus, acusados de tentativa de golpe de Estado. 45 dos jornalistas credenciados são de redes estrangeiras. A assessoria do Supremo Tribunal Federal montou uma estrutura com tendas, telão, mesas e cadeiras para que os profissionais possam acompanhar o caso.

O julgamento começou por volta de 9h11 e foi aberto pelo ministro Cristiano Zanin. O primeiro a falar foi o relator Alexandre de Moraes. Depois, a PGR deve expor a acusação. A sessão está prevista para terminar por volta das 12h. Há uma outra sessão marcada para tarde, entre às 14h e às 19h. Também já estão marcadas sessões para quarta-feira (3), e para os dias 9,10 e 12 de setembro, onde há a expectativa de ser anunciada a sentença.