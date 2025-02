Médica sofre queimaduras graves no rosto após realizar procedimento estético em clínica em Goiás

Uma médica obstetra e ginecologista de Palmas, Tocantins, sofreu queimaduras graves no rosto após um procedimento estético em uma clínica em Goiás. Isadora Milhomem fez peeling tricloroacético combinado com óleo de croto com uma dentista. O objetivo de Isadora era tirar cicatrizes de acne. Depois de um tempo, a pele dela ficou completamente em carne viva. Sem suporte inicial da dentista responsável, Isadora foi orientada por outros dermatologistas a usar uma máscara por seis meses. Após relatar o caso online, outros pacientes também compartilharam experiências semelhantes com a mesma clínica.