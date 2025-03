Megaoperação combate quadrilha de roubo de cargas e lavagem de dinheiro em quatro estados

A Polícia Federal, a Polícia Militar Rodoviária e o Ministério Público de São Paulo fizeram hoje uma operação contra uma organização criminosa suspeita de realizar mais de 50 roubos de carga e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em São Paulo, Paraná, Rondônia e Rio Grande do Sul, com 200 policiais nas ruas para cumprir mandados contra 17 investigados. O grupo exibia um estilo de vida luxuoso nas redes sociais para atrair novos membros. As apreensões somam cerca de R$ 70 milhões em bens e valores.



