Megaoperação desarticula organização criminosa que movimentou R$ 300 milhões

Uma operação com mais de 400 policiais acontece no Distrito Federal e quatro estados para desarticular uma organização criminosa que lucrou R$ 300 milhões em três meses. A polícia cumpriu 19 mandados de prisão e 80 de busca e apreensão em operação contra tráfico de drogas. Além das prisões, ocorrem bloqueios e sequestro de bens. Se condenados, os envolvidos podem enfrentar penas superiores a 30 anos.



