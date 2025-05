Menino de 3 anos aguarda transplante cardíaco com auxílio de coração artificial

Pedro, um garoto de 3 anos com cardiopatia congênita, aguarda um transplante de coração no Instituto do Coração, em São Paulo. Internado há cinco meses, ele recebeu recentemente um coração artificial. Apesar do suporte, o uso prolongado do coração artificial traz riscos, como infecções e acidentes vasculares cerebrais (AVC). A história de Pedro, compartilhada nas redes sociais, tem emocionado e mobilizado muitas pessoas a refletirem sobre a importância da doação de órgãos.



