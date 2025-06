Modelo pernambucana revela os desafios e o humor nos bastidores da moda

Micaela Gomes é uma modelo de Tracunhaém, Pernambuco, que usa o humor para mostrar os desafios da vida de modelo. Aos 24 anos, após se mudar para São Paulo, ela ganhou destaque nas redes sociais ao compartilhar com autenticidade os bastidores engraçados de suas campanhas fotográficas. Micaela fala sobre o início difícil de sua carreira e como seus vídeos, que expõem os perrengues e o inesperado glamour do mundo da moda, conquistaram o público.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!