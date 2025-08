Motoboy fica famoso por ajudar pessoas que enfrentam situações difíceis no trânsito

Flavio Brotas, um motoboy de São Paulo, ficou conhecido por ajudar motoristas em dificuldades. Em um incidente, ele parou para socorrer uma motorista que estava passando mal e contatou o Samu. Ele registra suas experiências nas redes sociais com a intenção de inspirar outras pessoas a ajudarem umas às outras. Com 12 anos de experiência na profissão, Flávio já empurrou carros e caminhões e não aceita recompensas financeiras, valorizando a gratidão das pessoas assistidas.



