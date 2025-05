Motorista de aplicativo grava a própria fuga após criminosos bloquearem pista com cones em SP

Um motorista de aplicativo gravou o momento em que foge de criminosos que colocaram cones para bloquear um trecho da Rodovia dos Imigrantes, que liga São Paulo ao litoral paulista. A emboscada aconteceu quando o motorista estava próximo à cidade de Cubatão (SP). Uma câmera de segurança da concessionária registrou a fuga dos 5 suspeitos. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informou que a rodovia está com segurança reforçada por causa do feriado, que os PMs da área chegaram rapidamente ao local da tentativa de assalto e que a polícia trabalha para identificar os suspeitos.



